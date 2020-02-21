В связи проведением 23 февраля 2020 года в центральной части города массовых мероприятий будет ограничено движение транспорта...

В связи проведением 23 февраля 2020 года в центральной части города массовых мероприятий, посвященных «Дню защитника Отечества» будет ограничено движение транспорта:- с 9.00 часов и до окончания мероприятий по Страстному бульвару (от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка);- с 11.40 часов и до окончания мероприятий по Страстному бульвару (от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка), улица Петровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда);- с 12.45 до 13.00 часов по Театральному проезду в районе пересечения с улицей Петровка.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81