Согласно церковному календарю 22 февраля верующие отмечают праздник почитания святых Панкратия Тавроменийского и Панкратия Печерского. А в 2020 году этот день выпал на Мясопустную субботу, когда люди вспоминают всех усопших со времен Адама.

Согласно церковному календарю 22 февраля верующие отмечают праздник почитания святых Панкратия Тавроменийского и Панкратия Печерского. А в 2020 году этот день выпал на Мясопустную субботу, когда люди вспоминают всех усопших со времен Адама.История святыхОтец Панкратя Тавроменийского уверовал в Иисуса еще до егораспятия, а сам он стал учеником апостола Петра. Святой стал отшельником вПонтийских горах, а затем стал епископом в городе Тавромении и обратил вхристианство почти всех его обитателей и жителей окрестных городов. Однакоязычники, выждав удобный момент, забили его камнями.Преподобный Панкратий Печерский жил на Руси в XIV веке.Он был затворником в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре и, рассказываютлетописи, обладал даром исцелять больных. Делал он это при помощи молитвы,поста и елеопомазания.Вселенская родительская Мясопустная субботаВ 2020 году 22 февраля выпадает на субботу. Это означает,что в этот день верующие отмечают под названием Вселенскаяродительская Мясопустная суббота. В церквях поминают всех усопших с адамовыхвремен.Для православных смысл этого дня заключается в напоминании отом, что души ушедших людей живы, и за их спасение необходимо продолжатьмолиться. Эти молитвы направлены не только на умерших – делают они лучше иживых, очищая и их ото зла.Панкратов день: народные традицииНа Руси 22 февраля традиционно начинали готовиться к приходутепла и садились за плетение лаптей. В дальнейшем эта традиция преобразилась –считается, что в этот день стоит внимательно осмотреть всю свою обувь напредстоящий сезон, подлатать ту, которая прохудилась, или и вовсе приобрестиновую.Начав с обувки, крестьянам было трудно остановиться. Так наэту дату возник похожий обычай – проверять все хозяйство, отмечая, не нуждаетсяли что-нибудь в починке. Считалось, что время идеально для подобного рода домашниххлопот, и внимательному хозяину соблюдение традиции обязательно принесетматериальное благополучие."Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах".Поскольку в 2020 году ответ на вопрос несколько отличается от обычного – к нему добавляется церковныйпраздник поминания успопших, то несколько отличаются и традиции.Посещение церкви сопровождается также походом на кладбище, гдечеловек может почить память своих ушедших родных. На Родительскую субботу такжеготовились особые блюда. В некоторых районах страны принято поминать блинами, вдругих готовят кутью.Именины 22 февраляВасилий,Геннадий,Иван,Иннокентий,Маркел,Никифор,Панкратий,Петр,Тихон,Филагрий.