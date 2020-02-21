На круизном лайнере Diamond Princess в Японии появились первые жертвы коронавируса — это японская супружеская пара старше 80 лет. Всего заболевших на судне — 634 и среди них уже трое россиян. Их будут лечить в больницах Японии, а остальных до вечера 21 февраля должны отпустить. Сегодня на берег сошли шестеро наших соотечественников.

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии появились первые жертвы коронавируса — это японская супружеская пара старше 80 лет. Всего заболевших на судне — 634 и среди них уже трое россиян. Их будут лечить в больницах Японии, а остальных до вечера 21 февраля должны отпустить. Сегодня на берег сошли шестеро наших соотечественников.Первые жертвы коронавируса на Diamond Princess — японцы. Мужчина и женщина, оба старше 80, скончались в больницах утром. Еще 29 человек — в тяжелом состоянии, и сегодня же на борту выявлено 13 новых случаев заражения. То есть, число инфицированных уже 634, но карантин формально снят, людей продолжают отпускать.Буквально несколько минут назад автобус с номером российского посольства заехал на территорию порта в Иокогаме. Он стоит за моей спиной, мы видим, как сейчас наши граждане садятся в автобус.Пока мы ехали за нашими туристами в сторону Токио, российское посольство объявило, что среди 79 человек на лайнере Diamond Princess, которые были диагностированы накануне с коронавирусом — ещё двое россиян. Таким образам среди инфицированных — уже три наших соотечественника. Это нам подтвердили пассажиры, которых отпустили сегодня."В каком составе вас сегодня выпустили? — Сегодня четверых, вчера двое, а троих увезли по болезни", — говорит мужчина."В ближайшее время двое граждан России, у которых диагностирован коронавирус, будут направлены в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь. И соответственно, посольство будет оставаться на связи, оказывать все возможное содействие тем нашим гражданам, которые уже находятся в лечебных учреждениях Японии", — рассказала Татьяна Кочкина, пресс-секретарь посольства России в Японии.Наших туристов размещают в одном из центральных токийских отелей. Вылететь домой сегодня они уже не успевают."Какие ваши дальнейшие планы? – После прилета в Москву поедем на дачу, сделаем себе двухнедельный карантин на всякий случай", — отвечает мужчина.Перед сходом на берег каждый турист получает справку, что вирус у него не обнаружен."А когда у вас брали анализ? – 15 февраля. Мы чистые, у нас всё нормально", — улыбается женщина.За минувшие два дня лайнер Diamond Princess покинули без малого 1000 пассажиров. Японские власти уверяют, что они здоровы и ни у кого из них вирус не обнаружен. Остаются на судне ещё около 2000 человек, в том числе 14 наших соотечественников, которые рассчитывают сойти на берег и вернуться в Россию до конца недели.