21.02.2020

2020-02-21 16:20:06

Поджог машин стал основной версией пожара на Ставровской

Корресподент «Вестей» с места происшествия сообщает, что владелец одной из сгоревших на Ставровской машин, склоняется к версии поджога. Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Известно, что жилой дом был оборудован камерами слежения, данные с которых сейчас изучаются в полиции. Сотрудники полиции опрашивают жителей дома. Как говорят, утром рядом с машинами был замечен неизвестный мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

Напомним, автомобили загорелись в одном из дворов на улице Ставровской, у дома №4а. Сообщение о пожаре поступило ну пульт МЧС в 4:26 утра, 21 февраля. Горели три легковушки.Одну из машин успел спасти от огня ее хозяин, сообщается на портале владимирских автомобилистов.

В полиции нам сообщили, что теперь основной версией произошедшего считается умышленный поджог. Подробности в ближайших выпусках новостей.

Фото Подслушано автомобилистов Владимир