По словам заявительницы, она познакомилась с женщиной, которая предложила за денежное вознаграждение помочь ей встать на очередь для получения социального жилья...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы установлена подозреваемая в хищении крупной суммы денег путем мошенничества.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 28-летняя жительница столицы. Она рассказала, что познакомилась с женщиной, которая предложила свои услуги, связанные с постановкой на очередь для получения социального жилья. В качестве вознаграждения незнакомка попросила 1 миллион рублей. Между женщинами был заключен договор, заявительница передала денежные средства лично в руки новой знакомой под расписку. После чего последняя попросила ожидать сообщения о положительном решении данного вопроса по телефону. Однако спустя оговоренное время гражданка перестала выходить на связь. Потерпевшая, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница столицы, в настоящее время задержанная по подозрению в совершении аналогичного противоправного деяния.Установлено, что злоумышленница не имела намерений выполнять условия договора и ввела заявительницу в заблуждение относительно своих возможностей.Следствием ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29