Моя сестра училась в Москве во французской спецшколе году в 80-м. В ее классе учился чернокожий сын какого-то дипломата из французской Африки.
Соседом же по парте у него оказался хулиганистый шустрый двоечник, как это часто бывает, с достаточно живой "соображалкой". Однажды писали годовое сочинение на некую тему по роману "Евгений Онегин". Юный африканец через полстраницы исчерпал все свои познания. Однако на помощь к нему самоотверженно пришел великодушный сосед по парте, подсказав некую
"ключевую" фразу сочинения. Через неделю на родительском собрании учительница литературы, не в силах сдержать слезу, зачитала этот фрагмент:
"... Особенно трагична судьба младшей сестры Онегина, Зухры, скончавшейся в шестилетнем возрасте от коклюша".
еще анекдот!