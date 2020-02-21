Столичные медики обсуждают резонансный инцидент в Ленинградской области, когда на приеме у стоматолога 12-летний пациент проглотил иглу для расширения корневых каналов. Мальчика пришлось срочно оперировать, по факту происшествия открыто уголовное дело.

Столичные медики обсуждают резонансный инцидент в Ленинградской области, когда на приеме у стоматолога 12-летний пациент проглотил иглу для расширения корневых каналов. Мальчика пришлось срочно оперировать, по факту происшествия открыто уголовное дело."Ребенок вдохнул дрильбор, направлен на консультацию к лор-врачу. Жалоб нет".В стоматологической карте Димы Мартыненко рукой врача Колесниковой буднично: "Вдохнул дрильбор".Силы дыхания 12-летнего мальчика вряд ли хватило бы, чтобы вырвать из рук стоматолога инструмент. О том, как это случилось, рассказывает сам Дима, которого только что выписали из больницы: "Она отвлеклась на разговор с другим врачом, и он упал мне в горло, я почувствовал, что застряло".На лечение зуба Дима приехал с отчимом. После приема стоматолог пригласила его на разговор, объяснив ситуацию и направив к лору. Впрочем, в дыхательных путях бор не нашелся, и Александр просто отправил Диму в школу. Позже, когда игла начала колоть пищевод, ребенка забрали на рентген."Иголка была напротив легких, как бы воткнулась. Вышла Колесникова, зубной врач, с такой усмешкой сказала: ну, вот нашли пропажу", — говорит Александр Барсуков, отчим Димы.Потом была больница, эндоскопическая операция под общим наркозом, и восстановление. Теперь в маленьком Приозерске в 170 километрах от Петербурга гремит уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."Изъята медицинская документация, назначен комплекс судебных экспертиз, принимаются меры к установлению причин и условий, способствующих совершению преступления", — проинформировал Александр Кукса, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СКР по Ленинградской области.Сам дрильбор — игла для прочистки каналов. Держится пальцами, очень тонкий инструмент, но главное, очень острый. То, что игла попала в пищевод ребенка — инцидент из ряда вон, очень опасная ситуация.В городской больнице Приозерска делать выводы, пока нет результатов проверки, не хотят, тем более, что врач Светлана Колесникова на хорошем счету."Мне доложили сам факт, что такое произошло. Проводится служебное расследование", — сообщил Андрей Никифоренко, исполняющий обязанности главного врача Приозерской межрайонной больницы.Светлана Колесникова сегодня работает и принимает пациентов. Для нее ситуация очень напряженная. Отвлекаться на посторонние разговоры вообще не в ее правилах. К тому же, по ее словам, она сама разыскивала Диму, чтобы отвести его на рентген."Мальчик дернулся, руки мои от себя оттолкнул. Я в такие моменты не отвлекаюсь, работа идет кропотливая, там всё микро", — заявила она.Впрочем, родители Димы Мартыненко настроены очень решительно.Следствие продолжается. Пока точно можно сказать одно — случай с глотанием дрильбора единичен. И в карьере врача, и в истории всего Приозерска.