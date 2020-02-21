Во многих российских городах развернулась настоящая борьба жителей с управляющими компаниями. Можно сказать, что поединок идет не на жизнь, а на смерть. Съемочная группа Прямого эфира отправилась в город Березники Пермского края, где находится один из самых страшных домов нашей страны. Из-за бездействия управляющей компании жители вынуждены жить в нечеловеческих условиях.

Во многих российских городах развернулась настоящая борьба жителей с управляющими компаниями. Можно сказать, что поединок идет не на жизнь, а на смерть. Съемочная группа "Прямого эфира" отправилась в город Березники Пермского края, где находится один из самых страшных домов нашей страны. Из-за бездействия управляющей компании жители вынуждены жить в нечеловеческих условиях. То, что творится в доме, может повергнуть многих в шок.Жительница аварийного жилого помещения в Березниках Елена Карабатова рассказала Андрею Малахову, что заехала в дом в 1995 году. По ее словам, тогда сооружение было еще в более-менее приличном состоянии. В один момент деньги закончились, и ремонт дома производился частично. Карабатова отметила, что ржавые и гнилые трубы стоят у них до сих пор. Если их тронуть, жители "просто поплывут".По словам жительницы аварийного дома, она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги. Стоимость оплаты за квадратный метр составляет 45 рублей. Общая площадь сооружения — 2700 квадратных метров, то есть за месяц управляющая компания получает около 123 тысяч, при этом услуги по ремонту и содержанию дома не предоставляются.Еще одна жительница аварийного дома Оксана Браун рассказала, что они не раз обращались в администрацию города, но управляющие компании меняются очень часто, поэтому никто ответственности не несет.Проблемы ЖКХ не обходят стороной и жителей других регионов страны. Например, несколько дней назад в Санкт-Петербурге посреди ночи в квартире обрушился потолок. Бетонные куски рухнули на спящего ребенка. Мать малыша Марина Умашева считает, что ЧП произошло из-за халатности главы ТСЖ Владимира Кириллова, к которому женщина обращалась с просьбой отремонтировать крышу дома. Жительница культурной столицы рассказала, что ребенку удалось избежать физических травм, но осталась психологическая.Владимир Кириллов, в свою очередь, опровергает все обвинения в свой адрес. По его словам, обвалился не сам потолок, а штукатурный слой.Собственница комнаты Мария Серенко, где обрушился потолок, вспомнила 2009 год. Тогда Кириллов решил в их доме организовать ТСЖ, обошел всех жильцов и собрал подписи. Мужчина обещал поменять лифты и сделать ремонт, но в итоге превратил сооружение в секретный объект. Жильцы не могут получить никакой информации по работе ТСЖ. Также закрыт доступ ко всем помещениям, чердачным и подвальным.Константин Николаев из Ростова-на-Дону на протяжении десяти лет самостоятельно занимается благоустройством своего подъезда. По образованию мужчина театральный художник-оформитель. Николаев считает, что родина начинается с подъезда.На что идут деньги жителей аварийного дома в Березниках? Кто ответит за аварийное состояние дома, в котором живут многодетные семьи и пожилые люди? Какие перемены произошли в Березниках после приезда съемочной группы?Какие факты хочет скрыть председатель ТСЖ Владимир Кириллов в Санкт-Петербурге? Как за двести тысяч рублей можно преобразить стены подъезда? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".