Совет Федерации предложил Министерству Юстиции России ввести для российских дачников штраф за наличие борщевика на участках. Это ядовитое растение может вызвать ожоги при контакте с кожей ..

Совет Федерации предложил Министерству Юстиции России ввести для российских дачников штраф за наличие борщевика на участках. Это ядовитое растение может вызвать ожоги при контакте с кожей человека, сообщаетСенаторы пояснили, что в период цветения борщевик испускает пыльцу, которая вызывает аллергию у многих людей. Физических лиц в Совфеде предложили штрафовать на 2-3 тысячи рублей, должностных – на 5-10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 7-12 тысяч рублей, а юридических лиц – на 20-30 тысяч рублей.