Российский рубль незначительно ослабевает к доллару и евро после скачка вверх, который произошел накануне. Незадолго до этого валюта снижалась из-за новых санкций США. Рубль совершил ..

Российский рубль незначительно ослабевает к доллару и евро после скачка вверх, который произошел накануне. Незадолго до этого валюта снижалась из-за новых санкций США.Рубль совершил рывок на фоне планов по продаже доли Сбербанка правительству России. Однако министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сделка не окажет существенного влияния на котировки валют. Официальный на 21 февраля 2020 года составляет 63,74 за доллар и 68,77 за евро.