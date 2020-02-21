Поздравил молодых граждан Российской Федерации заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Тахтаулов...

В преддверии Дня защитника Отечества 19 юношам вручили их первые паспорта. Поздравил молодых граждан Российской Федерации заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Тахтаулов.«Вы к 14 годам уже многого сумели добиться, многое сумели сделать. Желаю вам добиться в жизни ярких, больших результатов. Главное – быть человеком, настоящим гражданином своей страны. Мы, взрослые, рассчитываем на вас. Вы – молодые, умные, мыслящие – придете нам на смену», – поздравил всех присутствующих Дмитрий Тахтаулов.К поздравлениям присоединился секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев: «Помните, что паспорт подтверждает не только ваши права, но и ко многому обязывает: принимать на себя гражданскую ответственность и правильно выстраивать приоритеты своей жизни. Вы – то замечательное следующее поколение, которое будет двигать нашу страну вперед. Я хочу напомнить цитату Никиты Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». Желаю вам быть достойными гражданами нашей великой страны».Завершилось мероприятие памятным фотографированием.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве