Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, в каком составе российские биатлонисты выступят в эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Мужская и женская эстафеты состоятся 22 февраля.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, в каком составе российские биатлонисты выступят в эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Мужская и женская эстафеты состоятся 22 февраля."Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили. Участие Гараничева в эстафете не планируется", – цитирует Драчева Чемпионат.com.Ранее стало известно, что за женскую сборную России выступят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.