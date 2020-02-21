21.02.2020

2020-02-21 14:50:03

«Такой ситуации в департаменте 20 лет не было»: Князев прокомментировал уход с рынка компании-перевозчика

Компания с 20 летним стажем, большим автопарком и штатом более 100 человек официально уходит с рынка пассажирских перевозок. Уведомление о расторжение контракта с Владимиром Князевым вручил лично Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Павел Левин в 9 утра. Сегодня на маршрутах, принадлежавших «Альянс-авто плюс» работали ИП Жаворонкова и ООО «Вымпел». Автобусы старого перевозчика сотрудники ДПС не пустили даже на вокзал. Директор ООО «Альянс-авто плюс» Владимир Князев обвиняет Павла Левина в рейдерском захвате его предприятия и лоббировании интересов приближенных ему лиц. Владимир Анатольевич уверен, что его компания стала первой, но далеко не последней в глобальном переделе рынка пассажирских перевозок области.

Владимир Князев, генеральный директор компании-перевозчика: «Кредиты, лизинги, люди... Я просто в шоке, это просто какой-то рейдерский захват. Как платить? Как людей увольнять? Мне людей только увольнять по закону 2 месяца, предупредив их об увольнении. То есть такой ситуации в департаменте за 20 лет не было».