70-е годы.СССР. Пожилая женщина пишет письмо в ЦК КПСС.
- Здравствуйте. у меня такое к вам дело. Я уже 20 лет работаю на самоварном заводе, а дома у меня самовара так и нет. помогите мне купить самовар(или вышлите почтой)!
Как ни странно, приходит ответ из ЦК КПСС.
- Уважаемая ... Мы не в состоянии купить вам новый самовар. но учитывая ваш стаж работы на заводе, мы разрешаем вам каждый день, после работы, брать себе по одной детали от самовара , так собирёте себе самовар.
Через некоторое время пишет Женщина опять письмо в ЦК КПСС.
- я учла ваше предложение: брала каждый день по одной детали. и что же я имею. Самовара как не было, так и нет, зато в огороде стоит 2 ядерных РАКЕТЫ СС-20.
еще анекдот!