Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев рассказал о текущей ситуации в краях. По его словам, реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года, продолжается.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев рассказал о текущей ситуации в краях. По его словам, реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года, продолжается.Олег Журавлев во время брифинга отметил, что турецкие военные вновь не явились для участия в совместном патрулировании. Подразделения российской военной полиции осуществили это в одностороннем порядке. Патрулирование через населенные пункты провинций Хасеке и Алеппо прошло без происшествий.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инцидент с поддержкой Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов. Существует риск провоцирования дальнейшей эскалации конфликта в этой части национальной территории Сирии, сообщает РИА Новости.По словам Марии Захаровой, для недопущения выхода бандформирований вглубь территории Сирийской Арабской Республики самолетами Воздушно-космических сил России был нанесен удар по прорвавшимся террористам. Это было сделано по просьбе сирийского командования. Такое решение позволило войскам Сирии отбить все атаки.Впервые о неявке турецких военных для совместного патрулирования сообщил предшественник Журавлева 3 февраля.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 19 февраля, потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, которые предшествуют наступлению позиции в Идлибе. В противном случае турецкий глава пригрозил начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.В четверг, 20 февраля, Турция открыла огонь по позициям сирийских военных, прекратив его после контакта с российской стороной.