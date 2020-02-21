21.02.2020

2020-02-21 08:45:03

Уголовное дело бывшего начальника линейного отдела полиции на станции Муром возвращено в следственные органы

Бывший начальник линейного отдела полиции на станции Муром не сможет отделаться лишь штрафом. Именно такую меру пресечения для покровителя браконьеров подразумевало постановление следователя Приволжского СУ СК вместо уголовно-правовой меры наказания.

Напомним, По версии следствия, полицейский неоднократно предупреждал браконьеров, занимающихся незаконной ловлей рыбы, о готовящихся рейдах.

На днях Муромский городской суд отказал в принятии к рассмотрении постановления следователя из-за нарушения требований уголовно-процессуального закона, допущенных следователем при составлении постановления. Материалы уголовного дела и постановление следователя возвращены руководителю следственного органа.