21.02.2020

2020-02-21 17:10:08

Усадьба Храповицкого должна стать Центром русской эмиграции

В усадьбу Храповицкого «возвращается жизнь». А во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в чьём оперативном управлении находится знаменитое имение, задумались о его новом статусе - Центра русской эмиграции. О времени собирать камни - Мария Платанюк.



Это уникальное фото Елизаветы Храповицкой - от 1894-ого года - ныне бережно хранится в фондах. И, возможно, ждёт своего часа. Прежде образ Храповицкой из прошлого был таким. Сестра милосердия времён Первой Мировой. Этот же снимок - в бальном платье - сделан в Петербурге. О фото музейщики узнали благодаря внучке знаменитого судогодского доктора Поспелова. Сейчас она живёт в Европе.

На карте музейной империи, как впрочем, и в сердцах музейщиков - имение в Муромцеве на особом месте. Судьба многострадальной усадьбы - отражение всех испытаний. И родины, и самих бывших владельцев замка.

Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова замечает: Муромцево - по сути - последняя русская усадьба, выстроенная до 1917-ого. Её архитектором стал выдающийся Пётр Бойцов. Муромцево он называл «лучшим своим творением». А самому Храповицкому в начале века, удалось, казалось бы, невозможное. Земли, которые он получил в наследство, промышленник привёл к настоящему расцвету.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: «Хозяин этого имения - Владимир Семёнович Храповицкий это человек, который немножко опережал своё время. Он был образован, он понимал современные тенденции, и он создал такое хозяйство, на базе этого срубленного вишнёвого сада, которое могло бы стать образом для дальнейшего развития страны. По сути, это было хорошо организованное капиталистическое производство».

Муромцево - объект культурного наследия федерального значения. Строительство в Муромцеве началось в 1881-ом, а завершилось в 1906-ом. Деревообработка, лесопилки, химическое производство, собственный кирпич- на каждом были инициалы Владимира Храповицкого. И первая машина Сименс - по выработке электроэнергии- появилась тоже здесь. Роскошный замок- редчайший по своей архитектуре, великолепный парковый ансамбль, павильоны, оранжереи, конюшни. После революции Владимир Семёнович произвёл полную опись имущества и добровольно передал его государству.Жизнь Храповицкие окончили в эмиграции. Могила предводителя владимирского дворянства была найдена много лет спустя- в 2013-ом. Последний приют он обрёл на православном кладбище в немецком Висбадене. Елизавета Ивановна похоронена во Франции, в Ментоне. Оттуда в 1928-ом она отправит письмо крестьянам села Ликино Судогодской волости. Наполненное болью и отчаянием. Помощь не пришла.

«Дорогие крестьяне! Обращаюсь к вам с просьбою: соберите, сколько сможете денег и пришлите мне. Вы владеете землёй моего мужа Владимира Семёновича Храповицкого, который скончался в нищете. Я осталась теперь одна без всяких средств на самую бедную жизнь... Обращаюсь к доброму вашему сердцу, прошу помочь мне, Бог Вас не оставит. Прилагаю конверт с моим адресом. Да сохранит Вас Бог всех. Сообщите, что сталось с нашим имением Муромцево. Напишите мне подробно об этом, я всей душой с вами».

В оперативное управление музея Муромцево поступило в 2014-ом. И сейчас, когда пришло время собирать камни, усадьба могла бы объединить представителей русского мира. Именно в Муромцеве, уверена Светлана Мельникова, должен быть Центр русской эмиграции.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: «Усадьба Муромцево могла бы стать таким своеобразным центром притяжения людей, потомков эмигрантов. Во-первых, это средняя Россия. Во-вторых, это Русь изначальная. Великие русские города- Владимир и Суздаль, великолепная архитектура, и для людей, которые выросли за пределами России, эта поездка была бы очень значима».

Новый статус Муромцева - колоссальный шанс для развития всего Судогодского района, уверены в музее. Лесотехнический колледж видится опорной площадкой молодёжных форумов, экологических и ландшафтных фестивалей. А сама усадьба- центром научных конференций, презентаций проектов, книг, концертов. Уже в мае этого года в усадьбе Храповицкого выступят молодые звёзды Мариинки. Муромцево станет одной из «точек» Московского Пасхального фестиваля. По крупицам, но всё же продолжается сбор экспонатов, исторических свидетельств. В планах музейщиков- восстановление гостевого дома, музыкальной аркады. Для возрождения самого замка потребуется около 500 миллионов рублей. Но в музее уверены: главное- начать.

Мария Платанюк, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»