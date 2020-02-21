Cотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве отмечают увеличение количества обращений по оформлению и выдаче загранпаспортов в преддверии отпускного сезона.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве отмечают увеличение количества обращений по оформлению и выдаче загранпаспортов в преддверии предстоящего отпускного сезона.Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам, собравшимся в поездку за границу, о наличии нескольких вариантов обращения в подразделение и возможности получателю государственных услуг выбрать наиболее удобный.Самый простой и быстрый способ получения государственных услуг в сфере миграции- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме экономии времени для зарегистрированных пользователей на портале госуслуг предусмотрена возможность оплаты госпошлины на получение заграничных и общегражданских паспортов с 30-процентной скидкой. Так же оформить загранпаспорт можно, обратившись в Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы, расположенные в каждом районе столицы. Жители Москвы могут обратиться в любой МФЦ вне зависимости от их регистрации. Для выбора наиболее удобного для заявителя времени обращения на портале mos.ru существует функция предварительной записи на прием, которая позволяет оценить загруженность конкретного подразделения и выбрать для обращения наименее загруженное.Кроме того, для удобства граждан существует несколько вариантов обращений - гражданин может обратиться за оформлением заграничного паспорта по месту жительства, по месту пребывания или по месту фактического проживания и выбрать тип заграничного паспорта (с электронным носителем или без). Более того', заграничный паспорт возможно обменять заранее, до истечения срока его действия, независимо от того в течение какого времени он использовался. Также существует возможность оформления второго заграничного паспорта с электронным носителем информации в дополнение к имеющемуся.Перечисленные возможности помогут гражданам оформить загранпаспорт, сэкономив время и деньги.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве