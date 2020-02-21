Мемориальная доска увековечила память об участнике Великой Отечественной войны, профессиональном руководителе, отдавшем многие годы своей жизни служению Родине.

В год 75-летия Великой Победы, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялось торжественное открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Коврова, полковнику милиции в отставке Дмитрию Александровичу Исаеву.В мероприятии приняли участие начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области Павел Алексахин, временно исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» Александр Кузин, глава города Коврова Юрий Морозов.Дмитрий Александрович Исаев родился в Юрьев-Польском районе 15 октября 1923 года.В октябре 1941 года 17-летним юношей был призван в ряды Красной армии. Командиром мимолетного расчета участвовал в боях в Брянской и Калужской областях. В одном из боев был тяжело ранен. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».В мае 1944 года Дмитрий Александрович сменил армейскую шинель на милицейскую форму. Твердость характера и выдержка помогли Дмитрию Исаеву пройти нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника отдела милиции. Более 20 лет он руководил горотделами милиции Владимирской области, и последние 7 лет - Ковровским городским отделом внутренних дел. За период службы в органах внутренних дел награжден орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный работник МВД РСФСР». Поколение милиционеров 60-х годов гордится тем, что им довелось работать под руководством Дмитрия Александровича.В 2013 году Дмитрию Исаеву присвоено звание «Почетный гражданин города Коврова».11 декабря 2018 года Дмитрий Александрович Исаев ушел из жизни.Почетное право открыть мемориальную доску, размещенную на доме, где ранее жил Дмитрий Александрович, было предоставлено родственникам ветерана: вдове Ольге Исаевой, дочери Татьяне Трошиной и внучке Елене Старовой.Мемориальная доска навсегда увековечила память об этом достойном человеке, ветеране Великой Отечественной войны, профессиональном руководителе, отдавшем многие годы своей жизни служению Родине.