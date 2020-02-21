Встречи проходят в рамках акции "Неделя мужества", приуроченной ко Дню защитника Отечества.

В рамках акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, сотрудники отделения МВД России по Гороховецкому району провели «Урок мужества» для школьников и организовали посещение музея отделения полиции.Представитель Совета ветеранов отделения, ветеран органов внутренних дел Андрей Мосеев рассказал ребятам о своей службе в милиции, о боевых действиях в Чеченской Республике, неоднократным участником которых он являлся. Ребята с интересом рассматривали медали Андрея Сергеевича и фотографии его военных лет, задавали вопросы о службе.Инспекторы по делам несовершеннолетних Ирина Мосеева и Анастасия Ларичева рассказали ребятам об особенностях службы в полиции, а также напомнили правила безопасного поведения.В заключение встречи школьники вручили Андрею Сергеевичу открытку с поздравлениями.Музей отделения МВД России по Гороховецкому району в этот же день открыл свои двери для воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья». Экскурсию по музею для ребят провел председатель Совета ветеранов Анатолий Дмитриев. Он рассказал гостям о сотрудниках-участниках Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, продемонстрировал музейные экспонаты, а также познакомил с историей становления Гороховецкой милиции. Ребята с неподдельным интересом слушали Анатолия Александровича и задавали множество вопросов.Сотрудники ОМВД России по Александровскому району и члены Общественного совета при ОМВД приняли участие в мероприятии, посвященном выводу советских войск из Афганистана.Встреча прошла в атмосфере воспоминаний, каждый участник поделился своей историей.В заключение вечера выступила вокальная группа «Верность» под руководством председателя Совета ветеранов ОМВД России по Александровскому району Александра Анисимова.