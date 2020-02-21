В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ. Ранее эту инициативу одобрил глава государства.

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.Неверов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ. Глава государства поручил сформулировать предложения.Неверов назвал жилищно-коммунальные платежи острой темой: " Банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, – такая дополнительная нагрузка в части комиссии".По словам Неверова, этот вопрос проработан с Центробанком РФ.Комиссии взимаются не только в городе, люди в селах и небольших городках ходят в отделения "Почты России" для оплаты ЖКХ-счетов.С учетом этого предложены поправки о запрете комиссий не только в Жилищный кодекс, но и в ряд других законов — о банках, о национальной платежной системе, о почтовой связи.Вопрос о такой комиссии постоянно задавался в обществе. Комиссии банков доходят до 40 рублей в месяц, по 0,5-2 процента с платежа разных форм - наличными в банке, онлайн или через банкомат. Для пенсионеров это ощутимые потери.Банки требуют от государства компенсации. В Ассоциации банков России говорят о необходимости компенсировать издержки. Тем не менее, многие банки в регионах сами отказались от таких комиссионных.