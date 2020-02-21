Рейды, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, прошли и в других районах области.

В рамках проведения мероприятий по стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» и активистами общеобразовательной школы №7 города Гусь-Хрустальный организовали акцию «Детское кресло – спасенная жизнь!».Данная акция была проведена с целью сохранения жизни и здоровья детей-пассажиров, так как часто водители автомобилей забывают, что дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В дорожно-транспортных происшествиях дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей-пассажиров, поэтому при перевозке обязательным является использование детских удерживающих устройств, самыми надежными из которых признаны автокресла.Мероприятие, прошло около одного из образовательных учреждений города. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в которых перевозили юных пассажиров и проводили профилактические беседы с водителями транспортных средств.Автоинспекторы и общественники разъяснили водителям правила установки детских удерживающих устройств и необходимости их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка, напомнили о необходимости фиксации ребенка в специальном детском кресле, а не на руках, так как при резком торможении и в момент удара вес пассажира возрастает в несколько раз. Взрослый, держащий ребенка на руках, способен раздавить его своим весом. Также полицейские напомнили о мерах административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и последствиях для жизни и здоровья маленького пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия.Всем участникам дорожного движения автивисты вручили буклеты и листовки с полезной информацией.Рейды по проверке соблюдения водителями правил перевозки детей провели инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому и Александровскому районам. Мероприятия проходили в утренние часы около образовательных учреждений. С участниками дорожного движения проводились профилактические беседы, им также были розданы листовки о необходимости и важности перевозки детей с использованием детских удерживающих устройств.