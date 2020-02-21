70-летний юбилей отмечает полковник милиции в отставке Виктор Васильевич Рожков.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ковровский» чествовали почетного ветерана органов внутренних дел полковника милиции в отставке Виктора Васильевича Рожкова.С 70-летним юбилеем Виктора Васильевича поздравили временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов, руководители служб и сотрудники МО МВД России «Ковровский», ветераны отдела.Виктор Васильевич Рожков родился в 1950 году в поселке Степанцево Вязниковского района, где прошло его детство. В 1968 году он поступил в механический техникум транспортного строительства в городе Коврове. Получив красный диплом, в 1970 году поступил в МАДИ. По окончании института и службы в армии пришел на работу в органы внутренних дел. С ноября 1978 года в течение 27 лет он проходил службу в должности начальника ГАИ города Коврова.В конце 70-х-начале 80-х годов основную массу транспортных средств в Коврове и районе составляли мотоциклы. Ковров считался, если не столицей мотопроизводства, то одним из его центров. Этот факт добавлял забот госавтоинспектору: 53% дорожно-транспортных происшествий в городе происходили с участием мотоциклистов. Виктор Рожков предложил провести эксперимент. Мотоциклистов обязали не выключать фары в светлое время суток. Оказалось, что эта мера позволяет снизить количество аварий. Через полтора года в ПДД появилась поправка, которая закрепляла законодательно это нововведение для всех мотоциклистов.В начале 80-х в городе участились случаи угона мотоциклов. В сутки по сводке проходило 3-4 преступления. Для розыска угнанных мотоциклов была создана группа «Мотор». В деревне Ручей было решено установить стационарный пост ГАИ для контроля за потоком траспорта в северном направлении. Тогда по этой дороге можно было доехать от Горького до Архангельска. Эти меры позволили увеличить раскрываемость и снизить количество угонов.Как вспоминают коллеги, Виктор Васильевич был очень требователен. Прежде всего к себе.По мнению Виктора Рожкова, «любой сотрудник полиции должен быть честным, справедливым и понятным людям. Уметь вникать в их нужды и проблемы. Если обещал что-то сделать – сделай. Если не смог, то объясни человеку, почему не смог».Поздравляя именинника, полицейские и ветераны вручили ему памятный подарок, пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости на долгие годы и поблагодарили за службу.