В центральной мечети Лондона мужчина с ножом напал на людей. Он успел ранить 70-летнего прихожанина - нанес ему несколько ударов в шею. После этого нападавшего удалось задержать.

В центральной мечети Лондона мужчина с ножом напал на людей. Он успел ранить 70-летнего прихожанина — нанес ему несколько ударов в шею. После этого нападавшего удалось задержать.На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, полицейские надевают наручники на молодого мужчину в красной толстовке. Мотивы преступника сейчас устанавливаются.Пострадавший доставлен в больницу, его состояние стабильное, сообщает телеканал "Россия 24".