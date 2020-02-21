Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества.

В преддверии Дня защитника Отечества в межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» было проведено лично-командное первенство по служебно-прикладным видам спорта.В рамках данного спортивного мероприятия сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел соревновались в спортивных эстафетах, подтягивании на перекладине, перетягивании каната, стрельбе из пистолета Макарова и сборке и разборке автомата Калашникова.В командном зачете во всех видах соревнований третье место досталось команде отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, второе место – команде ветеранов, а победителем стала команда Росгвардии.В торжественной обстановке временно исполняющий обя начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник полиции Михаил Гусаров вручил грамоты победителям и пожелал им дальнейших успехов и побед.