54-летний житель города Балаково Саратовской области погиб 20 февраля при падении в шахту лифта, куда его затянуло тросом, один конец которого был привязан к нему, а второй остался в кабине лифта, уехавшей на два этажа ниже.

54-летний житель города Балаково Саратовской области погиб 20 февраля при падении в шахту лифта, куда его затянуло тросом, один конец которого был привязан к нему, а второй остался в кабине лифта, уехавшей на два этажа ниже.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.Сообщается, что трагедия произошла вечером в доме на улице Академика Жука. Несчастье случилось из-за того, что мужчина, который поднимал на 12-й этаж столешницу и для удобства обмотал тросом, закрепленным на теле, не заметил, что один конец троса остался в лифте.В итоге, когда лифт поехал вниз, мужчину затянуло в шахту, где он упал на крышу кабины, остановившейся на 10-м этаже, скончавшись от травм на месте.По его факту СКР проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.