21.02.2020

2020-02-21 13:40:03

Владимир Путин назначил новых судей во Владимирской области

20 февраля Президент России Владимир Путин подписал два указа о назначении судей. Документы опубликованы на официальном портале правовойинформации.

Председателем Ковровского городского суда назначен Юрий Шестопалов – сроком на 6 лет. Вера Баштрыкова вошла в состав Владимирского областного суда, а Анна Стародубцева – Собинского горсуда. Александр Ковбасюк стал судьёй Первого Арбитражного апелляционного суда. Судьёй Гусь-Хрустального городского суда назначена Надежда Рощина.