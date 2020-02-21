Употребление гречневой крупы может снизить риск развития онкологических заболеваний. В частности, она полезна при профилактике рака толстой кишки, сообщает Врач-диетолог Андрей ..

Употребление гречневой крупы может снизить риск развития онкологических заболеваний. В частности, она полезна при профилактике рака толстой кишки, сообщаетВрач-диетолог Андрей Бобровский пояснил, что гречка содержит большое количество клетчатки. Она помогает организму избавляться от токсинов, поглощая продукты обмена и распада. Это особенно важно для любителей фастфуда. В интервью радио Бобровский отметил, что крупа также способствует похудению, поскольку быстро вызывает чувство насыщения, но обладает низкой калорийностью.