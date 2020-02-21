Организаторы первенства России по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, приняли решение допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю футболистку Арину Акатьеву. Ранее ей было отказано в участии в турнире.

Организаторы первенства России по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, приняли решение допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю футболистку Арину Акатьеву. Ранее ей было отказано в участии в турнире.Как сообщает телеграм-канал Baza, организаторы российского первенства изменили свое решение после консультации с менеджментом Российского футбольного союза.Напомним, что Акатьева является капитаном команды ДЮСШ "Факел", за которую выступают мальчишки 2008 и 2009 годов рождения. 11-летняя футболистка на зональном этапе турнира сумела забить 21 мяч.