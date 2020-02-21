В случае реализации всего того, что о чем мечтают зеленые политики и экологи Европы, в Евросоюзе резко увеличатся налоги, а чиновники в Брюсселе получат карт-бланш на неограниченные расходы, уверены эксперты.

В случае реализации всего того, что о чем мечтают "зеленые" политики и экологи Европы, в Евросоюзе резко увеличатся налоги, а чиновники в Брюсселе получат карт-бланш на неограниченные расходы, уверены эксперты.В реальности серия ничем неоправданных расходов началась почти год назад, когда тогдашний президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что четверть бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 гг. будет направлена на борьбу с глобальным потеплением. То, что тогда на первый взгляд выглядело как бессмысленное политическое позерство, вскоре оказалось центральным пунктом избирательной кампании в парламент ЕС весной 2019 г.Активно используя откровенное запугивание и экологический алармизм, "зеленые" кандидаты и левые партии защитников окружающей среды от всех стран-членов ЕС добились беспрецедентных успехов, значительно увеличив количество мест в Европейском парламенте, пишут в The National Interest Марко Хорг, международный координатор IGO Watch, организации, выступающей за подотчетность и прозрачность наднациональных бюрократических структур, и Росс Марчанд, директор “Альянса защиты налогоплательщиков”.Придя к власти, европейские "зеленые" мгновенно начали использовать свои новообретенные рычаги влияния, чтобы утвердить кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии. После победы Фон дер Ляйен поклялась продвигать явно недостижимые и плохо структурированные климатические цели ЕС, в том числе нейтральный уровень эмиссии углерода в Европе к 2050 году.Европейский парламент высоко оценил инициативу нового лидера и предложил еще более амбициозную цель — сократить выбросы парниковых газов на 55% уже к 2030 году. Как и следовало ожидать, авторы не упомянули о тяжелом бремени, которое ляжет на плечи европейских налогоплательщиков из-за повышения налогов на авиацию и судоходство. Кроме того, они ничего не сказали о том, что возникнет потребность в большей финансовой поддержке со стороны развитых государств-членов ЕС.Кульминацией катастрофических предложений стала "зеленая сделка" Европейской комиссии, призванная увязать экономику ЕС (особенно транспорт и энергетику) к "императивам климатической и экологической чрезвычайной ситуации". В рамках "зеленой сделки" за десять лет должно быть потрачено около 1 трлн евро в грязные и ненадежные технологии.Надеясь получить 100 млрд евро от правительств ЕС (многие из которых, к слову, выступают против этой инициативы) и еще 300 млрд евро от частного сектора, ЕС выделит лишь 7,5 млрд евро на период с 2021 по 2027 гг. в качестве “начального финансирования в рамках более широкого механизма".Остальная часть 1 трлн евро "инвестиций" должна быть привлечена с помощью финансового левереджа, главным образом через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), предлагает профессор Мюнхенского университета Ханс-Вернер Синн. Но эта инициатива может "привлечь" частные инвестиции лишь при бюджетных гарантиях ЕС в рамках программы InvestEU.Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что ЕЦБ, скорее всего, начнет покупку "зеленых облигаций", при этом гарантии Европейской комиссии и государств-членов обеспечат высокий кредитный рейтинг бумагам. Как объясняет Синн, этот механизм может (теоретически) позволить создавать фонды для государственных и частных целей. Однако это сопряжено с большим риском для налогоплательщиков ЕС, которые должны будут все покрыть, если “гарантии по какой-либо причине будут отозваны”.Вовлечение ЕЦБ в схему финансирования “зеленой сделки” чревато большими потерями для налогоплательщиков, а также подрывом традиционной цели мега-регулятора — сохранение монетарной стабильности ЕС. Поддержка “зеленых облигаций” серьезно ослабит способность центрального банка корректировать денежно-кредитную политику, что потенциально может дестабилизировать всю финансовую систему.Некоторые эксперты сравнивают финансовые аспекты "зеленой сделки" с продажей "змеиных порошков" шарлатанами. Вся надежда на то, что здравомыслящие европейцы увидят абсурдность и опасность данной инициативы и вовремя остановят бюрократическое вмешательство в европейские институты.