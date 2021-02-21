Проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Юрьев-Польского района прошел первый этап оперативно-профилактической операции "Бахус".В рамках операции сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с коллегами из ОР ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.По результатам операции выявлено 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один из которых ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Также выявлен водитель, находившийся за рулем своего автомобиля, будучи лишенным права на управление ТС.Все водители прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что подтвердило наличие алкоголя в организме, на правонарушителей составлены административные протоколы в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). По одному из выявленных фактов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.