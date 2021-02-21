Проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Юрьев-Польского района прошел первый этап оперативно-профилактической операции "Бахус".
В рамках операции сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с коллегами из ОР ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По результатам операции выявлено 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один из которых ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Также выявлен водитель, находившийся за рулем своего автомобиля, будучи лишенным права на управление ТС.
Все водители прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что подтвердило наличие алкоголя в организме, на правонарушителей составлены административные протоколы в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). По одному из выявленных фактов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.