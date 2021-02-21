Сипягин призвал остановить протест владимирцев против вертолётной площадки у Областной детской клинической больницы. В Добром на улице Маяковского 20 февраля прошёл сход местных жителей.

Сипягин призвал остановить протест владимирцев против вертолётной площадки у Областной детской клинической больницы. В Добром на улице Маяковского 20 февраля прошёл сход местных жителей. Они встретились с представителями ОДКБ и местной администрации. Люди высказали свои опасения по поводу строительства вертолетной площадки на территории детской больницы. Жители посчитали, что от вертолета санавиации будет исходить много шума.