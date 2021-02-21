Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 61 и 71 года с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями дыхательной системы и сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 54 новых случая заражения Covid-19. Вылечился от недуга – 61 пациент.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 61 и 71 года с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями дыхательной системы и сахарным диабетом.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Семь новых заболевших выявлено в Шарье, шесть – в Костромском районе. Четыре пациента с ковидом прибавилось в Красносельском районе. По три случая в Солигаличском и Судиславском районах. По два инфицированных в Волгореченске и Буйском районе. По одному – в Кологриве, Чухломе, Боговарове, Мантурове, Павине, Парфеньеве, Поназыревском, Сусанинском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 18128 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15631 пациента. В стационарах лежит 421 человек, из них 300 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1855 заболевших.