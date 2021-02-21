Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил около 6500 рублей.

В Гороховце направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. По информации областной полиции,в декабре прошлого года сотрудниками ГИБДД был остановлен мотоцикл, в коляске которого лежали ели. Соответствующих документов на перевозимый груз у мужчины не было.В дальнейшем было установлено, что ели вырублены на одном из участков местного лесничества. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил около 6500 рублей.