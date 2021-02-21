Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

С 1 марта во Владимире повысят родительскую плату за детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Теперь за 12-часовое пребывание ребёнка в группе владимирцы будут платить 160 рублей в день.В дошкольных учреждениях с 24-часовым пребыванием малышей будут собирать по 205 рублей ежедневно.В группах кратковременного пребывания детей, от 3 до 5 часов в день, плата составит 67 рублей в день.За воспитание детей в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений придётся заплатить 148 рублей в день.Льготы по оплате предоставляются родителям детей с ОВЗ, посещающих детские сады компенсирующего вида и комбинированной направленности.Малообеспеченные семьи будут платить со скидкой 20% на первого ребенка и 50% за второго и последующих детей.Не взимается плата с родителей или законных представителей детей-инвалидов, сирот и ребят с туберкулезной интоксикацией.