При личном досмотре полицейскими было обнаружено и изъято 97 свертков, общей массой около 143 граммов...

Сотрудниками полиции задержан 25-летний гражданин по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона...Оперативникам поступила информация о приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы посредством тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД России по району Котловка г. Москвы подозреваемый был задержан. При личном досмотре полицейскими было обнаружено и изъято 97 свертков, общей массой около 143 граммов. По месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 28 свертков, общей массой около 40 граммов, а также нерасфасованное аналогичное наркотическое средство, общей массой около 50 граммов. Исследование свертков, массой около 1 грамма, показало, что изъятый материал является наркотическим средством – метилэфедроном.Установлено, что подозреваемый в целях извлечения материальной выгоды проследовал на Нахимовский проспект для установления тайников-закладок, однако не довел преступный замысел до конца.Следствием ОМВД России по району Котловка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56