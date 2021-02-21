Областная прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали 10 человек. Авария произошла 17 февраля в Собинском районе на 169-м километре трассы М-7. Там микроавтобус

Областная прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали 10 человек. Авария произошла 17 февраля в Собинском районе на 169-м километре трассы М-7. Там микроавтобус Мерседес-Бенц врезался во впереди идущую фуру. Водитель автобуса «Мерседес -Бенц», осуществлявшего перевозку рабочих завода ООО «Колокшанский агрегатный завод» столкнулся с большегрузом MAЗ с полуприцепом, который ехал впереди в попутном