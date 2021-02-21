Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу РБК. Министр побеседовал с журналистом о российской вакцине от коронавируса, газопроводе Северный поток-2 и внутренних конфликтах в США. Особое внимание было уделено теме отношений России и Евросоюза.

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу РБК. Министр побеседовал с журналистом о российской вакцине от коронавируса, газопроводе "Северный поток-2" и внутренних конфликтах в США. Особое внимание было уделено теме отношений России и Евросоюза.В 1994 году Россия и Евросоюз подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В рамках этого документа обсуждалась идея создания общего экономического пространства. Также шла речь о сотрудничестве в области внутренней и внешней безопасности, науки и образования.Но в 2014 году отношения России и ЕС испортились из-за событий на Украине. Европейские страны перестали сотрудничать с российскими организациями. Далее последовало множество санкций со стороны политического объединения в отношении России.Беседуя с журналистом РБК, Сергей Лавров напомнил, что во время интервью у Владимира Соловьева высказывался о разрыве отношений России и ЕС. По мнению министра иностранных дел, от сотрудничества страны и политического объединения ничего не осталось."Отношения разорваны в клочья", – сказал политик, вспомнив слова Барака Обамы о российской экономике.Напомним, ранее Сергей Лавров при Джо Байдене. После встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном глава российского МИД понял: у стран множество проблем, поэтому разногласий не избежать.