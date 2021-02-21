На 69-м году жизни скончался владимирский художник Сергей Сотов. Об этом в соцсетях сообщила основатель Центра современной культуры “Флигель” Анастасия Вавилова. Сегодня ночью умер

На 69-м году жизни скончался владимирский художник Сергей Сотов. Об этом в соцсетях сообщила основатель Центра современной культуры “Флигель” Анастасия Вавилова. Сегодня ночью умер Сотов Сергей Николаевич, наш владимирский художник. Добрейший человек, шутник. Мечтал, чтобы его работы увидели люди, мечтал о выставках, обивал пороги, пытался получить разрешение на выставку на заборе. Его работы можно увидеть