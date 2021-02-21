Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская дала большое интервью. Оппозиционер оценила протестную активность в республике.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская дала большое интервью. Оппозиционер оценила протестную активность в республике.Политик рассказала, что белорусская оппозиция сегодня не может бороться с насилием режима президента Александра Лукашенко. У подчиняющихся ему силовиков есть сила и оружие. "Мы потеряли улицы. На данный момент кажется, что мы проиграли", – заявила Светлана Тихановская.Экс-кандидат в президенты выразила надежду, что акции протеста возобновятся этой весной. По ее словам, сейчас предпринимаются попытки связать различные объединения, настроенные оппозиционно, – учителей, врачей и бывших сотрудников силовых структур.Также Тихановская выразила надежду на скорую встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Лидер оппозиции планирует обсудить с ней возможность расследования преступлений Лукашенко на международном уровне, передает интернет-портал TUT.by.Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. С большим отрывом победил Лукашенко: за него проголосовало более 80% избирателей. Его оппонент получила 10% поддержки народа. Против всех высказались 4% белорусов.В достоверность данных ЦИК не поверили сторонники оппозиции. По всей стране прокатилась волна протестных акций. Сотни граждан вышли на улицы с призывом провести новое голосование. Александр Лукашенко в ответ назвал прошедшие выборы честными, но допустил, что ему могли "".