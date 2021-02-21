Мужчина и женщина пытались помочь знакомому избежать ответственности за совершенное преступление.

В Гусь-Хрустальном мужчина и женщина осуждены за лжесвидетельство на процессе об убийстве. Местные жители, дав заведомо ложные показания, пытались спасти своего знакомого от тюрьмы.Однако во время суда выяснилось, что свидетели пытаются обмануть правосудие. В результате обвиняемый был приговорён к длительному сроку заключения, а его друзья, которые солгали Фемиде, получили штраф в размере 6 тысяч рублей.