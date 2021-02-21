На втором километре трассы Гусь-Хрустальный–Уршельский столкнулись два автомобиля.

В 11:34 21 февраля в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На втором километре трассы Гусь-Хрустальный–Уршельский столкнулись два автомобиля.Как сообщает пресс-служба МЧС, спасатели деблокировали из авто двух пострадавших в результате происшествия. Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 6 человек и 2 единицы техники.