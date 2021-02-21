Основная цель проверочных рейдов — профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, сохранение здоровья жителей Владимира.

Сотрудники отдела транспорта и связи мэрии продолжают ежедневные проверки соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте. В период «коронавирусных» ограничений как экипажи, так и пассажиры должны находиться в салонах автобусов и троллейбусов в масках.19 февраля в ходе рейда было проверено 29, а 20 февраля - 23 автобуса и троллейбуса. Экипажи общественного транспорта во время работы находились в масках. Большинство пассажиров также ехали в масках. С пассажирами, которые на момент проверки были без масок, проведены профилактические беседы. После этого пассажиры также надевали маски. Протоколов об административных правонарушениях не составлялось.Основная цель проверочных рейдов — профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, сохранение здоровья жителей Владимира. В настоящее время в местах массового пребывания граждан (общественный транспорт, магазины, предприятия общественного питания и сферы услуг), согласно требованиям Роспотребнадзора установлено обязательное ношение масок.Фото: Пресс-служба администрации города Владимира