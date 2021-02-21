Из них 2876 жителей получили оба компонента вакцины.

Во Владимире продолжается массовая вакцинация жителей города от новой коронавирусной инфекции. Она организована в семи лечебных учреждениях города, а также в медсанчасти МВД России по Владимирской области. Владимирцы могут сообщить о своём желании привиться от коронавируса по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.В лечебных учреждениях города, в которых организованы пункты вакцинации, отработан алгоритм проведения вакцинации, обучен задействованный в вакцинации медицинский персонал.Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.По состоянию на 20 февраля привились уже 11112 человек. Из них 2876 жителей получили оба компонента вакцины.Фото: Пресс-служба администрации города Владимира