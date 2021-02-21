3 тысячи владимирцев вышли на старт “Лыжни России”. 39-ю Всероссийскую массовую гонку областной центр принимал в парке “Дружба”. Как и сообщали организаторы, в этом году лыжная

3 тысячи владимирцев вышли на старт “Лыжни России”. 39-ю Всероссийскую массовую гонку областной центр принимал в парке “Дружба”. Как и сообщали организаторы, в этом году лыжная гонка прошла с рядом ограничений. Например, отменили номинацию “Самый опытный участник”, а также не было концерта и полевой кухни. Быстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Анна Доцук. Второй оказалась