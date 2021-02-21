Постановление вступает в силу с 1 марта.

Во Владимире повысили плату за детский сад. На сайте органов местного самоуправления Владимира опубликовано постановление об установлении нового размера родительской платы за пребывание детей в детских садах областной столицы. Постановление вступает в силу с 1 марта.- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 160,00 руб. в день;- в группах с 24-часовым пребыванием детей - 205,00 руб. в день;- в группах кратковременного пребывания детей (3-5-часов в день) - 67,00 руб. в день.- в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений - 148,00 руб. в день.От оплаты освобождены родители или законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети с туберкулёзной интоксикацией. Также бесплатными садики будет для «детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности». Для малообеспеченных семей расценки снижены вдвое.