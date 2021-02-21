Также в городе действуют 5 отрядов добровольной народной дружины.

Во Владимире работают 2750 камер видеонаблюдения. Об этом стало известно на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Совета народных депутатов города Владимира.О работе службы участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Владимиру депутатам рассказал врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владимиру Сергей Борисов. По его словам, за 12 месяцев 2020 года на территории областного центра отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений против личности, причинения тяжкого вреда здоровью, убийств, подростковой преступности. При этом большое количество горожан продолжают верить «телефонным» мошенникам и переводить на их счёта деньги.По информации пресс-службы мэрии Владимира, в городе на данный момент установлены 2750 камер видеонаблюдения, в том числе в местах с массовым пребыванием граждан; действуют 5 отрядов добровольной народной дружины общей численностью 198 человек. А по телефону 33-12-67 владимирцы могут сообщить информацию о нелегальных мигрантах.Фото:Pixabay