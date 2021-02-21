Он скончался на 69-ом году жизни.

Во Владимире на 69 году жизни скончался известный художник Сергей Сотов.Сергей Николаевич Сотов родился 16 августа 1952 года в столице Владимирской области. Окончив школу, он поступил в Городское художественное профессионально-техническое училище №15 на специальность «Альфрейщик-оформитель». После службы в армии Сергей окончил Ивановское художественное училище.Свои работы художник развешивал по всему городу. Основной темой его плакатов было - все хорошее против всего плохого. К 70-летию он мечтал организовать персональную выставку на малой родине - в Камешкове, но не успел.О времени и месте прощания с Сергеем Сотовым будет сообщено дополнительно.