За период наблюдения в области отмечено 823 летальных случая.

По состоянию на 21 февраля в медицинских организациях региона действует 1189 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 59 процентов из них занято (701), свободно – 488 коек.23542 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 133 человека. За период наблюдения в области отмечено 823 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2501 исследование на Covid-19.