Во всех случаях причины возникновения пламени пока устанавливаются.

Во Владимирской области сгорели два автомобиля. Так, в Муроме в 22-57 20 февраля 2021 года горело транспортное средство возле дома 53 на улице Машинистов. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось возгорание автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 11 человек личного состава.Еще одно транспортное ЧП случилось в Судогодском районе. Там загорелся микроавтобус. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось возгорание моторного отсека. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины всех пожаров устанавливаются.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области