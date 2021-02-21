Работы начнутся через несколько недель.

В регионе успешно завершено заключение контрактов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по программе на нынешний год. Работы начнутся через несколько недель.Во Владимирской области в этом году будут обновлены 113 дворов и 44 общественные территории. При этом 29 объектов включены в перечень объектов благоустройства дополнительно – на образовавшуюся по итогам проведённых конкурсных процедур экономию (изначально планировалось преобразить 93 дворовых и 35 общественных территорий).Основной объём работ по дворам определён минимальным перечнем, который включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения, установку скамеек и урн, устройство экопарковок (при потребности) и ремонт имеющихся парковочных мест. Также муниципальными программами формирования комфортной городской среды предусмотрен дополнительный перечень работ, куда включены установка детского игрового оборудования, устройство парковок, дополнительное озеленение дворов и другое. Перечень работ определяется на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Дополнительные работы выполняются за счёт средств жителей.При обновлении общественных территорий большое внимание уделяется установке детского игрового оборудования и спортивных площадок, обустройству дорожек для пеших и велосипедных прогулок, обеспечению освещения и установке малых архитектурных форм, которые обеспечивают уют и создают «лицо» территории. Большое внимание традиционно уделяется озеленению, созданию «зелёных уголков», где можно отдохнуть от шума и насладиться чистым воздухом.